Kosovo: campagna elettorale, leader Aak Haradinaj presenta lista 100 promesse (2)

- Nella visione di Haradinaj, la disoccupazione calerà mentre il salario minimo arriverà a 250 euro con un aumento di 100 euro. Altre promesse riguardano la creazione di una nuova centrale per la produzione di energia a Trepca; l'emissione di passaporti kosovari agli albanesi residenti nella Valle di Presevo, nella Serbia meridionale; l'aumento del numero degli agenti di polizia e dei giudici. "L'aumento del bilancio per la difesa fino al 2 per cento del Pil in linea con gli standard della Nato", si legge nella lista delle promesse di Haradinaj che include anche l'approfondimento della partnership strategica con gli Usa nel settore della difesa. (segue) (Kop)