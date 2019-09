I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: campagna elettorale, leader Aak Haradinaj presenta lista 100 promesse - Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e candidato primo ministro della coalizione tra i partiti Aak e Partito socialdemocratico del Kosovo (Psd), Ramush Haradinaj, ha pubblicato una lista di 100 promesse che caratterizzeranno il suo lavoro come futuro primo ministro kosovaro. "Kosovo del 17 febbraio, dazi fino al riconoscimento, nessuna partizione, nessuna 'Repubblica di Dodik' (in riferimento alla Repubblica Srpska e al rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca)", lo slogan scelto per la presentazione della lista delle promesse. Haradinaj, aggiunge la stampa di Pristina, intende assicurare al Kosovo lo status di candidato all'adesione Ue "entro il 2020" e la liberalizzazione dei visti nello stesso anno. Secondo l'ex premier, il Kosovo potrà registrare una crescita economica del 6 per cento già all'inizio del mandato del nuovo governo arrivando ad un +8 per cento del Pil alla fine. Nella visione di Haradinaj, la disoccupazione calerà mentre il salario minimo arriverà a 250 euro con un aumento di 100 euro. Altre promesse riguardano la creazione di una nuova centrale per la produzione di energia a Trepca; l'emissione di passaporti kosovari agli albanesi residenti nella Valle di Presevo, nella Serbia meridionale; l'aumento del numero degli agenti di polizia e dei giudici. "L'aumento del bilancio per la difesa fino al 2 per cento del Pil in linea con gli standard della Nato", si legge nella lista delle promesse di Haradinaj che include anche l'approfondimento della partnership strategica con gli Usa nel settore della difesa. (Res)