Difesa: missione in Kosovo, il Rc-W incrementa le attività operative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le attività operative condotte dal contingente italiano del Regional Command West, su base 24° Reggimento artiglieria terrestre “Peloritani” di Messina, dallo scorso 13 giugno schierato nel settore occidentale del Kosovo. A seguito della rimodulazione della struttura ordinativa dei comandi Nato presenti nel teatro operativo kosovaro sancita il 15 agosto scorso, riferisce un comunicato, il Regional Command West (Rc-W) ha incrementato la condotta delle attività operative e addestrative al fine di raggiungere la “Full Operational Capability” (Foc), ovvero la piena capacità operativa del neo costituito comando multinazionale. L’incremento delle attività operative è finalizzato a garantire una maggiore presenza delle unità del RC-W su tutto il versante occidentale del Kosovo. In particolare, le operazioni condotte dal contingente italiano, in cooperazione con altri assetti multinazionali della missione in Kosovo, variano dalle pattuglie appiedate a quelle elitrasportate, dalle attività svolte in supporto alle forze di polizia locale a quelle di controllo del confine amministrativo che separa la Serbia dal Kosovo, eseguite congiuntamente alle unità dell’esercito serbo. Alle predette attività si aggiunge la vigilanza, senza soluzione di continuità, presso il monastero di Visoki-Decane, simbolo della religione cristiana ortodossa, dal 2004 dichiarato patrimonio dell’Unesco. (segue) (Com)