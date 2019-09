Kosovo: ex vicepremier Limaj, nuovo governo negozierà accordo con Serbia

- Le elezioni anticipate del 6 ottobre determineranno l'orientamento politico del Kosovo per molti anni a venire: lo ha detto l'ex vicepremier e candidato primo ministro della coalizione tra i partiti Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma), Alleanza per un nuovo Kosovo (Akr) e Pd. "E' molto probabile che l'Assemblea nazionale che emergerà dal voto del 6 ottobre, voterà sull'accordo con la Serbia. E' anche molto probabile che il nuovo governo negozierà la soluzione finale con la Serbia. Questo significa che dovrete essere molto attenti a chi votate", ha dichiarato Limaj parlando ai suoi sostenitori nella località di Shtime. (segue) (Kop)