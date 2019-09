Kosovo-Serbia: quotidiano "Koha", Berlino non intende nominare un inviato speciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato in precedenza dall'emittente televisiva "Klan Kosova", citando fonti del governo di Berlino, la Germania spinge affinché l’Unione europea nomini un inviato speciale per la ripresa del dialogo tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti. Secondo la testata, Germania e Francia avrebbero ripreso a parlare della possibilità di un incarico speciale Ue per favorire i colloqui tra le due parti. Stando a quanto riferito, Berlino punterebbe a un proprio delegato per moderare il tavolo tra Belgrado e Pristina e che l’annuncio potrebbe arrivare dopo le elezioni in Kosovo del prossimo 6 ottobre. Peter Beyer, membro del Bundestag (parlamento federale tedesco), si è detto a favore di questa possibilità. "Questa persona con una squadra speciale faciliterebbe l'aspetto costruttivo e sincero per continuare il processo dei colloqui", ha detto Beyer. (segue) (Kop)