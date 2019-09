Giappone-Kosovo: presidente Thaci incontra premier Abe, focus su cooperazione

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, è stato ricevuto dal primo ministro giapponese, Shinzo Abe, nel quadro della sua visita ufficiale a Tokyo che si conclude oggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa albanese "Ata", aggiungendo che l'incontro è avvenuto ieri sera al termine di un colloquio con l'imperatore Naruhito. Stando alle informazioni diffuse, le due parti hanno discusso il futuro dei rapporti e della cooperazione bilaterale soprattutto in ambito economico, commerciale, scolastico e culturale. "Quest'anno segnerà il decimo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra Kosovo e Giappone: siamo davvero lieti di vedere un rafforzamento della presenza di Tokyo nella regione dei Balcani occidentali", ha detto Thaci durante una conferenza stampa congiunta, ringraziando il premier per il sostegno del Giappone al processo di costruzione dello Stato balcanico. "L'ambasciata del Giappone a Pristina sarà istituita nel prossimo futuro, non più tardi dei primi mesi del prossimo anno", ha aggiunto il presidente kosovaro, elogiando nuovamente l'iniziativa del premier Shinzo Abe volta a rafforzare la cooperazione con i Balcani occidentali. Il capo del governo di Tokyo, di contro, ha confermato che i rapporti bilaterali con Pristina "si sono rafforzati e consolidati sensibilmente nel corso degli ultimi dieci anni". "Abbiamo discusso nel dettaglio le prospettive per un'espansione della cooperazione in una serie di ambiti nel prossimo futuro, parlando anche dello stato attuale del dialogo che dovrebbe portare alla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", ha detto Abe. (Kop)