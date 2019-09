Kosovo: candidato premier Ldk Osmani, nuovo governo guiderà dialogo con Serbia

- Il nuovo governo del Kosovo guiderà il dialogo con la Serbia: il presidente siglerà solamente il decreto relativo all'accordo una volta raggiunto. Lo ha detto il candidato primo ministro della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Vjosa Osmani. Il dialogo sarà guidato dal nuovo governo "ma non solo da me", ha dichiarato Osmani auspicando la formazione di un esecutivo guidato dall'Ldk dopo il voto anticipato del 6 ottobre. "Alcuni hanno posto i loro interessi prima di quelli dello Stato, mentre altri hanno evitato le responsabilità del dialogo lasciandolo nelle mani di persone irresponsabili", ha dichiarato Osmani. A modo di vedere del candidato premier dell'Ldk, in ogni caso, la normalizzazione dei rapporti con Belgrado è importante ma non è una questione essenziale "in quanto quando il Kosovo ha dichiarato l'indipendenza non ha pensato che non potesse esistere senza il riconoscimento della Serbia". "La ragione per cui abbiamo avviato il dialogo è perché crediamo nei rapporti di buon vicinato", ha dichiarato Osmani. (segue) (Kop)