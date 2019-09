Germania-Serbia: premier Brnabic avvia visita ufficiale a Berlino, previsto incontro con Merkel (2)

- La premier serba ha poi osservato che la Germania è il partner economico più importante per Belgrado. Riguardo alla questione kosovara, Brnabic ha detto di ritenere che l'unica via per una pace duratura nei Balcani sia un accordo storico fra serbi e albanesi. L'unica opzione praticabile, ha infine aggiunto, è una soluzione di compromesso fra Belgrado e Pristina. "Entrambe le parti hanno molto da guadagnare: un futuro più stabile e più felice, una pace a lungo termine e prosperità", ha concluso la premier serba. (Seb)