Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, autostrada Nis-Pristina "grande passo verso la pace"

- Il progetto per la costruzione dell'autostrada tra la città serba di Nis e la capitale kosovara Pristina rappresenta "un grande passo verso la pace". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri del Kosovo, Behgjet Pacolli, commentando la firma del contratto per un finanziamento della Banca europea per gli investimenti (Bei) per la realizzazione dell'infrastruttura tra Serbia e Kosovo denominata proprio Autostrada della Pace. Secondo il ministro Pacolli, "la pace è l'unico modo per costruire un futuro migliore". "Il governo serbo e il presidente Vucic (Aleksandar) hanno fatto il passo giusto con questa impresa e li incoraggio a proseguire con questi progetti invece di continuare a contrastare lo Stato del Kosovo", ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pristina. (segue) (Kop)