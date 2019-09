Kosovo: rilancio dialogo con Serbia, candidato premier Nisma-Akr Limaj invia lettera a altri partiti

- Il candidato primo ministro della coalizione tra Iniziativa Civica per il Kosovo (Nisma) e Alleanza per un Nuovo Kosovo (Akr), Fatmir Limaj, ha inviato una lettera aperta gli altri candidati premier invitandoli a manifestare pubblicamente la volontà di contribuire alla conclusione del dialogo con la Serbia. "La mancanza di prontezza nell'unire tutte le forze politiche e la società civile ha avuto grosse conseguenze sia a livello interno che internazionale", ha dichiarato l'ex vicepremier Limaj. Secondo il candidato premier, quelle del 6 ottobre saranno elezioni con un "importanza speciale per il futuro del Kosovo". Limaj auspica quindi che il nuovo governo possa avviare "una politica statale costruttiva nella nuova legislatura" in modo da "concludere il dialogo con la Serbia e aprire una nuova pagina nella storia dei Balcani occidentali".(Kop)