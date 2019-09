I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: oggi apertura Segretariato Comunità dei trasporti alla presenza commissario Ue Bulc - Si tiene oggi a Belgrado la cerimonia di apertura dell'ufficio regionale del Segretariato della Comunità dei trasporti dei Balcani occidentali. Secondo quanto riporta la stampa locale, la cerimonia conta la presenza del commissario uscente ai Trasporti dell'Unione europea, Violeta Bulc. Il commissario è giunto ieri nella capitale della Serbia in occasione della firma dell'accordo fra il governo serbo e la Banca europea degli investimenti (Bei) per la costruzione del primo tratto della cosiddetta Autostrada della pace. Secondo un comunicato emesso dalla Bei, l'istituto ha concesso 100 milioni sotto forma di prestito per la realizzazione del tratto autostradale fra la città di Nis (240 chilometri a sud di Belgrado) e la località di Merdare. Il progetto beneficerà inoltre di una sovvenzione (investment grant) di 48 milioni di euro proveniente dall'iniziativa guidata dall'Unione europea Balkans investment framework. Il tratto Nis-Merdare è lungo 32 chilometri su 100 chilometri totali del progetto fino a Pristina. (segue) (Res)