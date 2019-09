Ue: Mogherini, in aumento disinformazione ed erosione libertà a livello globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa e in altre parti del mondo, l'erosione delle libertà civili e diversi tipi di manipolazione e disinformazione, in particolare durante le campagne elettorali, sono in aumento. Numerosi movimenti a favore della democrazia e informatori continuano a fare strada nel difendere la democrazia e rivendicare i loro diritti civili e politici. Il loro coraggio e determinazione sono un esempio e un'ispirazione per tutti noi", ha proseguito. L'Alto rappresentante ha evidenziato che, attraverso la sua azione esterna, l'Ue sostiene i paesi partner a creare e preservare istituzioni democratiche ed elettorali partecipative, rappresentative e responsabili. L'assistenza elettorale dell'Ue è ammontata a oltre 250 milioni di euro negli ultimi cinque anni, fornendo sostegno per lo sviluppo di capacità, tecnico e materiale ai processi elettorali in 50 paesi. Le azioni dell'Ue si concentrano anche sull'accesso alle informazioni, la libertà dei media, il sostegno ai sistemi dei partiti e la responsabilità delle istituzioni statali, anche attraverso il sostegno al giornalismo investigativo in Armenia, Kosovo, Montenegro o Perù, e "Media 4 Democracy" e "Protect Programmi di "Difensori" sulla libertà di espressione e attivisti per i diritti umani a rischio. (segue) (Beb)