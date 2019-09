I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Kosovo: presidente Thaci a colloquio con governatore Tokyo - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha incontrato il governatore Tokyo, Yuriko Koike, nel corso della sua visita ufficiale in Giappone. "Abbiamo molto apprezzato il fatto che durante e immediatamente dopo la guerra avete aiutato i rifugiati kosovari", ha dichiarato Thaci citato dall'emittente "Rtk". Secondo Thaci, il sostegno giapponese nei giorni più difficili della guerra degli anni Novanta ha posto le fondamenta per la cooperazione strategica tra Tokyo e Pristina. "Nello spirito dell'espansione e del rafforzamento di questi rapporti, sarebbe interesse comune gemellare le nostre due capitali", ha dichiarato Thaci. Il presidente kosovaro si è congratulato con il governatore Koike per i preparativi delle Olimpiadi Tokyo 2020: "Sono convinto che il Kosovo vincerà medaglie anche questa volta", ha detto Thaci in riferimento in particolare ai judoki kosovari. (segue) (Res)