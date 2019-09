Serbia-Kosovo: stampa Pristina, Berlino punta a inviato speciale Ue per ripresa dialogo (2)

- L'Unione europea ha dispiegato una missione di osservazione elettorale dell'Ue in Kosovo in occasione delle elezioni parlamentari in programma il prossimo 6 ottobre. Lo ha reso noto nei giorni scorsi il Servizio europeo per l'azione esterna. Il Seae ha spiegato che l'Unione europea ha una lunga storia di accompagnamento dei processi elettorali in Kosovo e ha dispiegato le missioni in quattro precedenti occasioni, le ultime due nel 2017, che riflettono l'impegno e il partenariato a lungo termine dell'Ue con il Kosovo. L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha nominato l'eurodeputato Viola von Cramon-Taubadel, come osservatore principale. (segue) (Kop)