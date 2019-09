Serbia-Kosovo: stampa Pristina, Berlino punta a inviato speciale Ue per ripresa dialogo (3)

- "Il Kosovo rimane una priorità politica per l'Unione europea e la realizzazione di una missione di osservazione elettorale per le prossime elezioni parlamentari conferma il nostro costante impegno a sostegno dei processi democratici del Kosovo. Sono fiduciosa che lo spiegamento della missione sotto la guida dell'osservatrice capo Viola von Cramon-Taubadel contribuirà a elezioni inclusive, credibili e trasparenti. Tutte le parti interessate e le comunità dovrebbero essere in grado di impegnarsi in questo processo e dire la propria sul futuro del Kosovo. Queste elezioni si presentano in un momento importante per il Kosovo, dove deve muoversi con decisione per compiere progressi sul suo cammino europeo, sulle riforme e sulla normalizzazione delle relazioni con la Serbia", ha dichiarato Mogherini. "Ritengo sia importante che l'Ue continui ad accompagnare le elezioni in Kosovo, iniziate nel 2009. Spero che la nostra osservazione fornirà un importante contributo a queste elezioni e agli sforzi per rafforzare i processi elettorali del Kosovo in futuro. È un grande onore per me guidare questa missione di osservazione elettorale e ho accettato questo compito con un grande senso di responsabilità", ha chiarito von Cramon-Taubadel. (segue) (Kop)