Serbia-Kosovo: stampa Pristina, Berlino punta a inviato speciale Ue per ripresa dialogo (4)

- Il nucleo centrale della missione di osservazione elettorale di nove analisti elettorali dell'Ue è arrivato a Pristina il 7 settembre e rimarrà nel paese fino al completamento del processo elettorale. A fine settembre, il nucleo centrale sarà affiancato da 18 osservatori a lungo termine che saranno schierati in tutto il paese, e successivamente per la settimana elettorale da altri 36 osservatori a breve termine. Poco dopo il giorno delle elezioni, la missione rilascerà una dichiarazione preliminare e terrà una conferenza stampa a Pristina. Un rapporto finale, comprendente raccomandazioni per i futuri processi elettorali, sarà presentato in una fase successiva, dopo il completamento del processo elettorale. (Kop)