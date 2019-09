Speciale difesa: Germania, ex generale Both, il paese non è in grado di difendersi

Berlino, 16 set 15:30 - (Agenzia Nova) - La Germania è “priva di capacità di difesa”, poiché il governo federale “spende troppo poco” per le Forze armate. È quanto afferma in un'intervista al quotidiano “Bild” Jochen Both, generale a riposo già al comando della Luftwaffe durante le operazioni della Nato in Serbia e Kosovo nel 1999. Per il 2020, il governo tedesco prevede di stanziare 44,92 miliardi di euro per la difesa, pari a un incremento del 3,9 per cento rispetto alla spesa del 2019. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La Germania è “priva di capacità di difesa”, poiché il governo federale “spende troppo poco” per le Forze armate. È quanto afferma in un'intervista al quotidiano “Bild” Jochen Both, generale a riposo già al comando della Luftwaffe durante le operazioni della Nato in Serbia e Kosovo nel 1999. Per il 2020, il governo tedesco prevede di stanziare 44,92 miliardi di euro per la difesa, pari a un incremento del 3,9 per cento rispetto alla spesa del 2019. (Res)