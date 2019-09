Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo, partecipa al forum dal titolo: 'Criticità e punti di forza di un'Olimpiade invernale', organizzato dall'Associazione Consiglieri regionali della Lombardia.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, 1° piano, via Fabio Filzi 22 (ore 10.00)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa all'inaugurazione dei nuovi uffici di Sperlari.Galleria Pattari 2 (ore 11.00)L’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti interviene alla conferenza stampa di presentazione del tour di “Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in piazza”, la campagna di controlli gratuiti dell’udito e dell’equilibrio, promossa dall’omonima Onlus, che per il decimo anno consecutivo porta il tema della prevenzione in tutta Italia. Intervengono Umberto Ambrosetti, direttore UOSD di Audiologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Università degli studi Milano, Dario Ruggeri, vicesegretario della Federazione Italiana Audioprotesisti (FIA), Valentina Faricelli, presidente di “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus” e Laura Renzulli, partner tecnico. Palazzo Marino - sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 12.00)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, tiene il saluto finale della presentazione della guida "Osterie d'Italia 2020".Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1 (ore 12.15)Si riunisce il Consiglio comunale. Il programma dei lavori prevede l’approvazione del piano di sviluppo del welfare della città di Milano 2018-2020 e l’approvazione del Piano comunale per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene alla presentazione dell'Archivio in Paradiso di Massimo Minini.Triennale, via Alemagna 6 (ore 18.00)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi partecipa all'inaugurazione del 'Parco Bioreattori' inserito nel progetto 'Il Polo delle Microalghe’.Istituto Sperimentale Italiano 'Lazzaro Spallanzani - Località La Quercia, Rivolta d'Adda/CR (ore 10.00)Forum organizzato dall’associazione Consiglieri regionali della Lombardia dal titolo 'Criticità e punti di forza di un'Olimpiade invernale'. Intervengono Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia; Alessandro Patelli, segretario generale dell’associazione consiglieri; Francesco Tagliente, prefetto e già questore di Roma e Firenze nonché responsabile dell'Ordine e della Sicurezza pubblica delle Olimpiadi invernali di Torino 2006; Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia; Anna Scavuzzo, vice-sindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano; Luigi Alverà, vice-sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo; Marco Lombardi, direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano; Fabrizio Fucilli, dirigente del Dipartimento Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno; Edoardo Cavalieri d'Oro, vice-dirigente Comandante Vigili del fuoco di Milano e Andrea Zaccone, responsabile della Protezione Civile in Regione Lombardia.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, 1° piano, via Fabio Filzi 22 (dalle ore 10.00)La Garante regionale per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi incontra a Cremona giornalisti e istituzioni locali.Sede territoriale di Regione Lombardia, via Dante 136 - Cremona (ore 11.00)Conferenza stampa dei consiglieri regionali Pd Paola Bocci e Antonella Forattini, in cui vengono resi noti i dati emersi dall'indagine condotta in tutti i presidi ospedalieri della Lombardia sull'utilizzo dell'interruzione volontaria di gravidanza, sia chirurgica che farmacologica (RU486) nel 2018 e nei primi sei mesi del 2019 e sulla diffusione dell'obiezione di coscienza nel 2018.Palazzo Pirelli - quattordicesimo piano, via Fabio Filzi 22 (ore 12.00)VARIEL'economista Raghuram Rajan, ex governatore della Banca centrale indiana e docente all'University of Chicago, interviene all'incontro intitolato "Idee pratiche su come abolire davvero la povertà" - organizzato da Lavoce.info.Università Bocconi - aula AS03, via Guglielmo Roentgen 1 (ore 16.30)MONZAConferenza stampa “Monza Wine Experience”. Intervengono, tra gli altri, il sindaco Dario Allievi e l’assessore alle Attività produttive, Cultura e Turismo di Monza e Brianza, Massimiliano Longo.Comune di Monza - Sala Giunta (ore 11.00)(Rem)