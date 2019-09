Business news: Uruguay, governo annuncia pacchetto misure economiche, focus su industria, costruzioni ed export

- Il governo uruguaiano di Tabaré Vazquez ha annunciato un pacchetto di misure volto a stimolare l'attività economica, in particolare nell'industria, nella costruzione e nelle esportazioni, a fronte del forte rallentamento registrato negli ultimi mesi e dell'aumento della disoccupazione. Il titolare del dicastero economico ha dichiarato che in questo modo il governo punta anche ad aumentare le entrate e a ridurre un deficit fiscale che ha raggiunto circa il 5 per cento. "L'aumento delle entrate si produce incrementando l'attività e l'attività si incrementa attraverso gli investimenti, che a loro volta richiedono stimoli", ha affermato Astori, che ha quindi sottolineato che le misure sono in linea con "il modello di politica economica che abbiamo adottato in tutti questi anni di governo". (Res)