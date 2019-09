Business news: Perù-Cile, febbre aviaria, Lima chiude le frontiere a prodotti cileni

- Il ministero dell'Agricoltura peruviano ha decretato la chiusura delle frontiere ai prodotti e sottoprodotti aviari provenienti dal Cile per un focolaio di febbre aviaria apparso nel vicino paese sudamericano. "La decisione è stata presa dopo aver preso nota della comunicazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) circa un focolaio del virus apparso in un allevamento nella regione di Valparaiso", segnala una nota ufficiale del governo di Lima. Il ministero dell'Agricoltura ha dato istruzione al Servizio nazionale della sanità agricola (Senasa) di rafforzare i controlli su veicoli e persone alle frontiere con l'obiettivo di evitare l'ingresso illegale di animali, uova o altri prodotti con pericolo di contaminazione. Il governo ha rivolto un appello in questo senso anche ai concittadini, camionisti e turisti che sono in viaggio in Cile, a non introdurre prodotti potenzialmente pericolosi e a proteggere l'industria aviaria nazionale ed il paese, dichiarato "libero" dalla febbre aviaria. (Res)