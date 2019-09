Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 16 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Via Maria Vittoria 12: l'assessore Unia partecipa al seminario Anci Piemonte sul tema "Soluzioni semplici per l'efficienza energetica nei Comuni".Ore 9,30 - Casa del Teatro Ragazzi, corso Galileo Ferraris 266: l'assessora Di Martino partecipa alla presentazione del programma di iniziative per le scuole "Crescere in Città". Alle 11,30 conferenza stampa.Ore 9,30 - Palazzo Civico, sala Orologio: riunione congiunta della I Commissione (pres.Marco Chessa) e della IV. Odg: Approfondimento dell'interpellanza avente per oggetto: "organismo di composizione della crisi: l'inerzia della giunta nonostante l'approvazione di un ordine del giorno e il trascorrere invano di 18 mesi obbliga a pretendere più rispetto per il lavoro del Consiglio comunale!".Ore 10.15 - ex cimitero di San Pietro in Vincoli: l'assessore Giusta interviene alla presentazione del "Festival delle Migrazioni".Ore 14 - Palazzo Civico: Consiglio Comunale (segue) (Rpi)