Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- -REGIONEGiuntaOre 9, Torino, Città Metropolitana, via Maria Vittoria 12, l’assessore Marnati partecipa al seminario Anci "Soluzioni semplici per l'efficienza energetica nei Comuni"Ore 9, Torino, Vittoria Junior International School, corso San Maurizio 39/B, l’assessore Tronzano interviene all'iniziativa "Il cibo si impara", progetto e laboratorio del gusto con la Chef Guido PerinoOre 9.30, Alessandria, Camera di Commercio, l’assessore Poggio partecipa al convegno "Turismo & Commercio: un approccio accogliente" organizzato da Confesercenti Alessandria, Cciaa Alessandria, Upo e AlexalaOre 10.30, Rivoli (TO), Ospedale, l’assessore Icardi interviene all’inaugurazione della nuova TacOre 11, Novara, salone dell'Arengo (Novara) l’assessore Marnati interviene alla conferenza di presentazione del progetto europeo "In bici a pelo d'acqua", pedalando senza fretta nell'area transfrontaliera alla scoperta della cultura, della natura, della storia e dell'enogastronomiaOre 11, Trecate (NO), l’assessore Tronzano interviene alla Fiera agricola e artigiana dei Santi Cassiano e ClementeOre 12, Torino, piazza Castello 165, Sala Stampa, l’assessore Icardi interviene alla conferenza stampa di presentazione della campagna di controlli gratuiti per l’udito “Nonno Ascoltami”Ore 14, Vercelli, Palazzo Verga, via Fratelli Ponti 24, 2° piano, gli assessori Rosso e Tronzano visitano la struttura. Alle 14.30 conferenza stampa sulla superficie inutilizzata e le idee cantierabili per i vercellesiOre 14.30, Riva di Chieri (TO), stabilimento Ventures, il presidente Cirio e l'assessore Chiorino incontrano i lavoratori ex EmbracoOre 14.30, Torino, corso Casale 476, l’assessore Marnati visita la sede Ipla - Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, struttura tecnica di riferimento per lo sviluppo di azioni innovative e per il supporto alle politiche nel campo forestale (segue) (Rpi)