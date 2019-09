Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEInaugurazione della prima "Farmacia di strada" di Roma, il progetto nato dalla collaborazione di Medicina Solidale con Assogenerici, Banco Farmaceutico e Fofi (Federazione degli ordini dei farmacisti Italiani). (ore 16- Via della Lungara, 141/a)Giornata di benvenuto alle matricole, Luiss Freshers' Week 2019. Alla cerimonia, è previsto, tra gli altri, l'intervento del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. (ore 11:00, Viale Pola 12).Inaugurazione, presso la sede della scuola "R.Bonghi", di una nuova sezione “Ponte” per 20 bambini realizzata dal Municipio I. Tra i presenti, Sabrina Alfonsi presidente Municipio Roma I Centro. (ore 9.30 - Via Ruggero Bonghi, 30)Conferenza stampa di presentazione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia. Sede nazionale di Anci (ore 11.30 - via dei Prefetti n.46)conferenza stampa inaugurale della XXXIV edizione del Romaeuropa Festival, (ore 12 - via dei Magazzini Generali 20/A) (Rer)