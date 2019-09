Business news: Cile, ministro Finanze presenta progetto per fare del paese "centro finanziario regionale"

- Il ministro delle Finanze cileno, Felipe Larrain, ha presentato a Londra un progetto del governo di Sebastian Pinera per trasformare il Cile in un centro finanziario regionale. "Stiamo preparando un progetto di legge che contiene elementi che richiedono alcune modifiche alla legislazione vigente e in maggior grado semplici cambiamenti a livello normativo", ha dichiarato oggi Larrain in una conferenza tenuta a Londra nel contesto del "Cile Day", evento annuale di promozione del paese. "Prevediamo di presentarlo nel corso dei prossimi sei mesi" ha annunciato quindi il ministro, si legge nel quotidiano "La Tercera". Tra le caratteristiche del progetto, ha aggiunto Larrain, "l'eliminazione delle asimmetrie tributarie tra investitori locali e stranieri", oltre alla "semplificazione del processo di ottenimento del domicilio fiscale". (Res)