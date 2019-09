Business news: Brasile, governo riprende contatti con Messico per accordo di libero commercio

- Il sottosegretario agli affari internazionali del ministero dell'Economia del Brasile, Marcos Troyjo, ha annunciato che il governo ha avviato formalmente i colloqui con le autorità messicane per raggiungere un'intesa sull'accordo di libero scambio tra le due maggiori economie dell'America Latina, in stallo dal 2017. "Il commercio tra Brasile e Messico è sempre stato al di sotto dei volumi desiderati. In parte ciò è dovuto al fatto che il Messico ha dato un trattamento preferenziale ad altri partner commerciali, come gli Stati Uniti e il Canada, nell'ambito del Nafta", ha affermato Troyjo nel corso del suo intervento alla riunione del Consiglio commerciale Brasile-Cina a San Paolo. "Ora che i termini dell'accordo tra Messico, Usa e Canada è cambiato il Brasile ha un interesse più immediato soprattutto per aumentare le esportazioni di materie prime agricole verso il Messico". (Res)