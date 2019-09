Business news: Brasile, governo aumenta stima di crescita del Pil 2019 allo 0,85 per cento

- Il dipartimento di politica economica del ministero dell'Economia brasiliano ha aumentato leggermente le proprie aspettative di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) per il 2019 dallo 0,81 stimato a luglio allo 0,85 per cento. Il leggero aumento della stima arriva dopo quattro tagli consecutivi dell'aspettativa di crescita prevista per l'economia brasiliana quest'anno. Nel bilancio di previsione per il 2019, votato dal governo passato nell'autunno del 2018, era stata prevista una crescita dell'economia del 2,5 per cento. A marzo le previsioni erano scese al 2,2 per cento, a maggio all'1,6 per cento e a luglio allo 0,81 per cento. La stima più ottimistica di oggi è stata influenzata dal risultato positivo del Pil nel secondo trimestre di quest'anno, cresciuto dello 0,4 per cento rispetto ai primi tre mesi dell'anno, nei quali aveva fatto segnare -0,1 per cento. Il ministero dell'Economia prevede una ripresa dell'economia brasiliana a partire da settembre, quando, come disposto dal governo, sarà trasferito a ciascun lavoratore una parte del proprio Fondo di garanzia per i tempi di servizio (Fgts), equivalente al Trattamento di fine rapporto italiano. Il governo prevede di pagare 39,9 miliardi di real (8,8 miliardi di euro) a circa 96,5 milioni di lavoratori, circa 500 real (111 real) a testa. (Res)