Business news: Venezuela, Pdvsa, aperto nuovo ufficio a Mosca

- La compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa ha aperto la sua nuova sede a Mosca. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, il cui cronista, giunto questa mattina presso l’edificio in cui si trova il nuovo ufficio, ha confermato che il nome della compagnia sarebbe apparso tra le targhe affisse sulla facciata del palazzo. Lo scorso 4 marzo, il ministro del Petrolio venezuelano Manuel Quevedo si è recato a Mosca per prendere parte ad un incontro organizzato per formalizzare lo spostamento della sede portoghese di Pdvsa nella capitale russa. “Il ministro Quevedo si sta recando nella Federazione Russa per formalizzare il trasferimento a Mosca della sede portoghese di Pdvsa”, ha detto la vicepresidente del paese latinoamericano, Delcy Rodriguez. È stata la vicepresidente ad annunciare lo spostamento della rappresentanza portoghese della compagnia da Lisbona a Mosca, parlando durante una conferenza stampa organizzata al termine del suo incontro del primo marzo con il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov. (Res)