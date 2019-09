Business news: Colombia, Consiglio di stato mantiene in vigore misure cautelari su fratturazione idraulica

- Il Consiglio di stato colombiano ha stabilito di mantenere in vigore le misure cautelarti che hanno sospeso l’uso della fratturazione idraulica (fracking) nel paese. L’alto tribunale, riferisce l’emittente “Rcn”, si è opposto al ricorso presentato dal ministero delle Risorse minerarie, che aveva chiesto l'autorizzazione a condurre test pilota per attività di esplorazione e sfruttamento. "E’ stata respinta la richiesta di dare via libera all’uso del fracking fino a quando non si stabilirà se la sua regolamentazione è legale o no”, si legge nella sentenza del Consiglio di stato. (Res)