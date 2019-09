Business news: Messico, primo via libera a legge per rendere evasione "crimine organizzato"

- Il Senato messicano ha approvato in prima lettura una legge che prefigura per l'evasione fiscale il reato di crimine organizzato e minaccia alla sicurezza nazionale. Il provvedimento, che viene ora trasmesso alla camera dei deputati per l'esame e la eventuale definitiva approvazione, punta a combattere le varie forme di evasione, in specie quelle effettuate attraverso imprese fantasma e la compravendita di fatture false. Il Partito di azione nazionale (Pan), forza dell'opposizione, ha annunciato un ricorso di costituzionalità contro un provvedimento che, riporta il quotidiano "El Universal", viene ritenuto "terrorismo fiscale". Se non ci saranno ulteriori modifiche, la normativa - che entrerà in vigore il 1 gennaio 2020 - prevede una pena fino a due anni di reclusione e la carcerazione preventiva nel caso in cui l'evasione dovesse superare l'equivalente di circa 360mila euro. (Res)