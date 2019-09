Business news: Venezuela, produzione petrolifera in calo del 5,7 per cento tra luglio e agosto

- La produzione petrolifera in Venezuela di è ridotta del 5,7 per cento tra luglio e agosto, attestandosi sui 712 mila barili giornalieri. È quanto si legge nel rapporto di settembre dell’Organizzazione dei paesi esportatori del petrolio (Opec). Il dato, si legge nello studio, rappresenta il quarto calo consecutivo, dopo la leggera ripresa registrata ad aprile. Dal 2015 la produzione petrolifera in Venezuela ha subito un calo di circa il 70 per cento a causa della grave crisi economica che sta attraversando il paese e degli effetti delle sanzioni Usa, che hanno colpito il settore, da cui deriva oltre il 90 per cento delle entrate statali. (Res)