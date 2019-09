Business news: Messico, 5 miliardi di dollari a Pemex per pagare e rifinanziare debito

- Il governo messicano ha annunciato il via libera a un nuovo sostegno finanziario per la compagnia energetica statale Pemex. Si tratta, riferisce Pemex in una nota, di una iniezione di cinque miliardi di dollari che verrà utilizzata per pagare e rifinanziare il debito. In pratica, ha precisato la compagnia rendendo noto un pacchetto di azioni sui mercati internazionali, verranno estinti parte dei debiti legati ai titoli con scadenze tra il 2020 e il 2023. La sigla procede al tempo stesso a emettere nuovi titoli a dieci e trenta anni, promettendo di utilizzare i proventi per rifinanziare il debito con scadenza a breve. Pemex mette infine in campo una proposta di scambio di titoli ("swap") per rendere "più morbido il profilo delle scadenze". L'obiettivo dell'operazione, si legge ancora nella nota, è quello di assicurare a Pemex "una riduzione nel saldo del debito, un miglioramento nei suoi indici di liquidità, ridurre le scadenze nel breve periodo creando risparmi nel pagamento degli interessi". Il tutto per "rinforzare la posizione finanziaria" dell'azienda, in linea con quanto stabilito nel suo piano industriale. (Res)