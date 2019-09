Business news: Colombia, commissioni Camera e Senato approvano budget finanziaria 2020

- Le commissioni economiche congiunte di Camera e Sanato colombiane hanno approvato il budget per la finanziaria del 2020 presentato dal governo, pari a 271,7 mila miliardi di pesos colombiani (circa 73 miliardi di euro). Lo rende noto il ministero delle Finanze colombiano. Il budget è superiore del 9 per cento rispetto a quello in vigore per il 2019. Secondo quanto reso noto ieri dal ministro delle Finanze, Albeto Carrasquilla, il governo emetterà un debito di 47,6 mila miliardi di pesos (circa 12 miliardi di euro) per finanziare la finanziaria del prossimo anno. (Res)