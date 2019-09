Business news: Messico, Pemex, da novembre via ad aste per contratti pubblico-privato

- La compagnia energetica messicana Pemex darà vita a novembre a una serie di aste per contratti con il settore privato. Un processo che, spiega il ministro delle Finanze Arturo Herrera in un'intervista a "El Financiero", unito alla recente capitalizzazione promossa dal governo, dovrebbe consentire di portare la produzione di petrolio ai 1.951 milioni di barili al giorno stimati nella legge di Bilancio del 2020. "Pemex ha alle viste una serie di contratti chiamati Csiee (Contratti integrali di esplorazione e produzione), contratti di associazione pubblico-privato, quindici dei quali inizieranno ad essere messi all'asta a partire da novembre e fino al primo trimestre del 2020", ha detto il ministro. La stima sulla produzione per il 2020 ha sollevato un dibattito sui media, perché confrontata gli 1,72 milioni di barili attuali e gli 1,86 milioni quotidiani iscritti nel piano industriale pubblicato nei mesi scorsi. (Res)