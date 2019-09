Business news: Brasile, Amazzonia, parlamentare Usa propone legge per vietare importazioni dal paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare statunitense Peter DeFazio, esponente del Partito democratico, ha presentato al Congresso un disegno di legge per vietare le importazioni di prodotti brasiliani come carne e soia in risposta all'aumento degli incendi in Amazzonia. Il disegno di legge prevede anche lo stop alle importazioni di prodotti come cuoio, zucchero, mais e tabacco. In una nota pubblicata sul sito web del deputato, il democratico critica il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e quello statunitense, Donald Trump. "Il presidente Jair Bolsonaro ritiene di poter agire impunemente e accelerare la distruzione della foresta pluviale amazzonica, e invece ha bisogno di sapere che ci sono conseguenze reali per le sue azioni sconsiderate", ha scritto DeFazio. (Res)