Business news: Brasile, sindacati dipendenti Poste annunciano sciopero generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione interstatale dei sindacati delle poste (Findect) e la Federazione nazionale delle poste e telegrafia e lavoratori simili (Fentect), in rappresentanza dei dipendenti delle Poste brasiliane statali (Correio), hanno indetto uno sciopero generale a tempo indeterminato per protestare contro la riduzione di salari e benefici per i dipendenti e per manifestare la propria contrarietà alla privatizzazione dell'azienda annunciata dal governo. La decisione è stata raggiunta al termine di assemblee organizzate dai sindacati in contemporanea in ciascuno dei 27 stati della federazione brasiliana. Al momento i sindacati di 19 stati hanno aderito alle mobilitazioni. Uno dei punti principalmente contestati è quello relativo all'aggiustamento salariale solo in base all'aumento dell'inflazione senza aumento reale dei salari. Inoltre i sindacati sono contro l'annunciato taglio dei benefici relativi alla maternità (e paternità), l'assicurazione sanitaria e e rivendicano migliori condizioni di lavoro e il riconoscimento di altri benefici. (Res)