Business news: Brasile, si dimette il segretario generale dell'Agenzia delle entrate Cintra

- Il segretario generale dell'Agenzia delle entrate (Receita Federal), Marcos Cintra, si è dimesso dall'incarico l'11 settembre. La notizia è stata rivelata dal ministero dell'Economia che ha pubblicato una nota nella quale si specifica che il segretario ha chiesto di essere esonerato dall'incarico. "Il ministro Paulo Guedes ringrazia il segretario Marcos Cintra per i suoi servizi. Il revisore contabile José de Assis Ferraz Neto assume temporaneamente la posizione al vertice della Receita federal", si legge nella nota. Inoltre nel comunicato il ministero "chiarisce che non esiste un progetto di riforma fiscale finalizzato. Il team economico sta lavorando alla formulazione di un nuovo regime fiscale per correggere errori, semplificare gli standard, ridurre i costi, alleggerire l'onere fiscale per le famiglie e alleviare il peso fiscale per le aziende nelle buste paga dei lavoratori. La proposta di riforma sarà pubblicata solo dopo l'approvazione da parte del ministro Paulo Guedes e del Presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. (Res)