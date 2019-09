Business news: Brasile, Petrobras vende il 70 per cento del campo estrattivo di Maromba nel bacino di Campos

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha concluso la vendita dell'intera partecipazione nel campo estrattivo di Maromba nel bacino di Campos, pari al 70 per cento, alla Bw Offshore Production do Brasil Ltda. L'operazione è stata completata con il pagamento della prima rata di 20 milioni di dollari e l'adempimento di tutte le condizioni precedenti e gli adeguamenti previsti nel contratto. La società ha inoltre affermato che 70 milioni di dollari rimanenti, corrispondenti al resto dell'importo della transazione, saranno pagati in due rate: una da 20 milioni di dollari da versare entro 15 giorni lavorativi dopo l'inizio delle attività di perforazione per lo sviluppo del campo, e un'altra da 50 milioni entro tre mesi dall'estrazione del primo barile di petrolio o a tre anni dall'inizio delle attività di trivellazione per lo sviluppo del campo, a seconda di quale evento si verifichi per primo. (Res)