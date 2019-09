Business news: Brasile, Bolsonaro, segretario Agenzia delle entrare allontanato per divergenze con governo

- l presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato che il tentativo di ricreare la tassa sul Contributo provvisorio sul movimento finanziario (Cpmf) è costato la poltrona al segretario generale dell'Agenzia delle entrate, Marcos Cintra, che ha lasciato l'incarico lo scorso 11 settembre. "Il tentativo di ricreare il Comf costa la destituzione del capo dell'Agenzia delle entrate. Paolo Guedes ha esonerato, a seguito della richiesta di dimissioni, il capo dell'Agenzia delle entrate per divergenze nel progetto di riforma tributaria. La creazione del Cpmf o l'aumento del carico fiscale è fuori dalla riforma tributaria per determinazione del presidente", ha scritto sul suo profilo Twitter Bolsonaro mentre si trova ricoverato presso l'ospedale Vila Nova Star di San Paolo per la correzione di un'ernia addominale. (Res)