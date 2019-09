Business news: Colombia-Cina, flotta autobus elettrici cinesi in servizio a Cali

- Una flotta di autobus elettrici e a gas di fabbricazione cinese si è unita al sistema di trasporto di massa di Cali, la terza città più grande della Colombia. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese, "Xinhua", che dà conto della consegna di 26 autobus elettrici alla città, alla presenza del sindaco di Cali, Maurice Armitage, che ha definito l'evento come "un passo nella giusta direzione" per lo sviluppo urbano sostenibile. "Sebbene Cali non abbia il grado di inquinamento che hanno città come Medellin e Bogotà, l'acquisto di questi veicoli è il primo passo verso la creazione di una città ecologica e la prevenzione del deterioramento ambientale", ha affermato Armitage. Il sindaco ha spiegato che la città prevede di introdurre altri autobus elettrici nel prossimo futuro. "Questi primi 26 autobus elettrici sono l'orgoglio di Cali. Altri 110 autobus arriveranno in un mese e mezzo e cercheremo di chiudere le offerte su altri 300 autobus entro la fine dell'anno", ha dichiarato il primo cittadino. (Res)