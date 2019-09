Business news: Brasile, autorizzata esportazione bovini verso Ecuador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura brasiliano ha annunciato di aver ricevuto dall'agenzia di vigilanza sanitaria dell'Ecuador il via libera per l'esportazione di bovini verso Quito. I negoziati per l'apertura del mercato ecuadoriano all'export di carne brasiliana erano iniziati nel 2014. Nel 2018, il Brasile ha esportato bovini in tutti i continenti per un volume di affari di 535 milioni di dollari. Altri 6,5 miliardi di dollari sono stati incassati dalla vendita di carne bovina. Secondo una nota congiunta dei ministeri degli Esteri e dell'Agricoltura brasiliani "l'esportazione di animali è un'alternativa per gli agricoltori di tutto il paese. L'avanzata del Brasile nel mercato del bestiame è una testimonianza dell'elevato standard genetico e della qualità degli animali brasiliani ed è un riconoscimento della fiducia internazionale nella qualità della produzione agricola brasiliana", afferma la nota. (Res)