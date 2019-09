Business news: Brasile, settore servizi cresciuto dello 0,8 per cento a luglio rispetto a giugno

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è cresciuto dello 0,8 per cento a luglio 2019, rispetto al mese di giugno quest'anno. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) pubblicando i dati della Ricerca mensile sui servizi (Pms). Grazie alla crescita registrata a luglio, il settore recupera il calo dello 0,7 per cento registrato a giugno rispetto a maggio. Il dato dei servizi è dell'1,8 per cento più alto di quanto registrato a luglio 2018. Nei primi sette mesi dell'anno 2019 il settore è cresciuto dello 0,8. Il dato accumulato degli ultimi 12 mesi segna una crescita dello 0,9 per cento. Nonostante il risultato positivo, l'Ibge ha sottolineato che il settore non mostra ancora chiari segni di recupero e che continua ad operare l'1,2 per cento al di sotto del livello raggiungo lo scorso dicembre e dell'11,8 per cento al di sotto del suo picco massimo, registrato a novembre 2014. (Res)