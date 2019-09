Business news: Colombia, approvata riforma regime di controllo fiscale

- Il Congresso colombiano ha approvato il progetto di legge che riforma il regime di controllo fiscale. La riforma, riferisce l'emittente "Rcn", consentirà all’autorità di controllo generale di "esercitare un controllo preventivo e monitorare in tempo reale le risorse dei colombiani, in modo da evitare possibili casi di corruzione". Secondo quanto si legge nell’articolo primo del documento approvato dal Congresso "il controllo fiscale sarà esercitato a posteriori e in forma selettiva, e può essere preventivo se necessario, per garantire la difesa e la protezione del patrimonio pubblico”. (Res)