Giappone: papa Francesco in visita apostolica dal 23 al 26 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ significativo che il Papa, che persegue la pace mondiale, visiti Hiroshima e Nagasaki come monito accurato al mondo riguardo al realtà dei bombardamenti atomici”, ha commentato nel fine settimana il segretario capo di Gabinetto giapponese, Yoshihide Suga, confermando per conto del governo del Giappone la prossima visita del Pontefice. Una nota della Conferenza episcopale cattolica del Giappone afferma che in quel paese “esistono una molteplicità di problemi legati alla vita e alla pace, oltre alle questioni dell’economia, dell’ambiente e delle relazioni con i paesi vicini”. La visita del Pontefice – prosegue la nota – intende esprimere “la nostra determinazione a predicare il Vangelo della vita portato da Cristo, e pregare e lavorare per la pace in Cristo”. (Git)