Indonesia: governo ammette inquinamento transfrontaliero da incendi, multa società malesi (3)

- Mercoledì l’Indonesia aveva respinto frattanto le accuse provenienti dalla Malesia, che ha puntato l’indice contro gli incendi boschivi in territorio indonesiano per lo smog che questa settimana ha avviluppato ampie porzioni del territorio malese, costringendo alla chiusura di centinaia di scuole in quel paese. “Il governo indonesiano si è impegnato sistematicamente per risolvere la questione al meglio delle proprie possibilità. Non tutto lo smog proviene dall’Indonesia”, ha dichiarato mercoledì, 11 settembre, il ministro dell’Ambiente indonesiano, Siti Nurbaya Bakar. Il ministro ha accusato la Malesia di scarsa trasparenza: secondo Siti Nurbaya, infatti, parte dello smog proverrebbe dallo Stato malese di Sarawak, nel Borneo. (segue) (Fim)