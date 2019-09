Indonesia: governo ammette inquinamento transfrontaliero da incendi, multa società malesi (4)

- “La Malesia dovrebbe illustrare la situazione in maniera obiettiva”, ha dichiarato il ministro indonesiano. Il ministro dell’Ambiente e dei mutamenti climatici malese, Yeo Bee Yin, ha replicato il giorno stesso tramite il proprio profilo Facebook, scrivendo che “i dati parlano da soli. Il ministro Siti Nurbaya non dovrebbe negare l’evidenza”. Yeo ha allegato al proprio messaggio i dati del Centro meteorologico specializzato dell’Asean (Asmc), che rileva 474 siti di roghi e focolai a Kalimantan, e in particolare 387 a Sumatra. Di contro, solo sette sono stati registrati in Malesia. Il Centro per la mitigazione dei disastri indonesiano ha riferito che ben 3.600 roghi sono stati individuati dai satelliti meteorologici a Sumatra e nel Borneo, con un conseguente peggioramento della qualità dell’aria in sei province abitate complessivamente da 23 milioni di persone. (Fim)