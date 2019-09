Umbria: Modena (FI), i civici non cadano in trappola della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di Maio 'chiama' i civici, Zingaretti risponde, Leu approva: in Umbria va di nuovo in onda l’orchestra della sinistra, un po’ mascherata, volti diversi, medesima musica". E' quanto ha affermato la senatrice Fiammetta Modena (FI). "Siamo difronte ad una riedizione della stessa maggioranza che ha sempre governato questa regione: la sinistra, la sinistra post ideologica e la sinistra ultra ideologica. Le liste civiche, quelle vere, non abbocchino all'amo, potrebbero fare la fine della foglia di fico, per poi venire masticate e digerite senza troppi complimenti. L’Umbria è chiamata al voto per risorgere, per ritrovare se stessa, per coltivare e realizzare i propri sogni. Non facciamoci ingannare!", ha concluso.(Ren)