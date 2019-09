Roma: movida selvaggia nel weekend, oltre 50 mila euro di violazioni per abusivismo commerciale e 15 daspo

- Movida selvaggia nella Capitale: oltre 50 mila euro di violazioni per abusivismo commerciale e 15 daspo. E' quanto riscontrato in questo weekend dagli agenti della Polizia locale in alcuni locali e esercizi di somministrazione. In particolare per anomalie sull'occupazione di suolo pubblico, vendita di alcolici fuori dall'orario consentito, mancato rispetto dei limiti di tollerabilità dei volumi della musica, presenza di buttafuori non regolari. Inoltre, 15 i daspo per i venditori abusivi e 500 gli articoli sequestrati nelle aree di Fontana di Trevi, Pantheon e piazza Navona, trattasi sopratutto di prodotti contraffatti, quali accessori di abbigliamento, borse, portafogli e cinte. Questo l'esito dell'attività di vigilanza a contrasto dei fenomeni legati all'abusivismo commerciale predisposta in varie zone della Capitale nell'ultimo fine settimana ed in particolare nel centro storico, Trastevere-Testaccio-Viale Ostiense, Eur, Ponte Milvio, Piazza Bololgna-S. Lorenzo e nei pressi delle stazioni, come Termini e Ostiense. (segue) (Rer)