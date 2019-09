Roma: movida selvaggia nel weekend, oltre 50 mila euro di violazioni per abusivismo commerciale e 15 daspo (2)

- Verifiche capillari hanno riguardato anche il consumo di alcol, il fenomeno della prostituzione e le condotte irregolari su strada: oltre 2.000 le violazioni riscontrate al codice della strada, 3064 i controlli velox con 258 illeciti riscontrati per superamento dei limiti di velocità. Più di 200 alcol test eseguiti con tre patenti ritirate ed una denuncia per guida in stato di ebrezza. Un veicolo è stato sequestrato e 119 le vetture che sono state rimosse per soste irregolari o d'intralcio. Infine, 41 sono state le violazioni per inosservanza al regolamento di polizia urbana, in particolare per irregolarità sulla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche al di fuori dall'orario consentito. (Rer)