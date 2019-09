Azerbaigian-Turchia: vicepresidente Oktay a Baku per riunione commissione intergovernativa

- Il vicepresidente della Turchia, Fuat Oktay, è arrivato oggi in Azerbaigian per una visita ufficiale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Trend". Stando alle informazioni diffuse, il funzionario turco è stato accolto dal vicepremier Ali Hasanov e dal viceministro degli Esteri, Ramiz Hasanov, al suo arrivo presso l'aeroporto internazionale Heydar Aliyev di Baku. Il vicepresidente presiederà, insieme al premier Novruz Mammadov, una riunione della commissione intergovernativa per la cooperazione economica bilaterale, in programma nella capitale azerbaigiana per la giornata di domani. I partecipanti alla riunione, a cui prenderanno parte anche alcuni rappresentanti dei ministeri e delle istituzioni dei due paesi, discuteranno lo stato attuale e le prospettive per un rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito economico e commerciale. (Res)