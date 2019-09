Roma: Raggi, grazie agenti polizia locale per contrasto movida selvaggia e abusivismo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questo weekend gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale sono stati impegnati nei controlli contro la movida selvaggia e l'abusivismo commerciale". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Gli interventi si sono concentrati nelle zone del centro storico, Trastevere-Campo de Fiori, Testaccio-Viale Ostiense, Eur, Piazza Bololgna-S. Lorenzo e nei pressi delle stazioni, in particolare a Termini e Ostiense. - spiega il sindaco - In totale sono state 41 le violazioni del nuovo regolamento di polizia urbana. Sono state elevate multe per oltre 50 mila euro a diversi locali per vendita di alcolici fuori l’orario consentito, anomalie nell'occupazione di suolo pubblico, volume della musica troppo alto e per la presenza di buttafuori non regolari". (segue) (Rer)